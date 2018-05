Von PSG zu Real? Neymars Vater plant Mega-Deal!

Der 26-jährige brasilianische Nationalspieler, der derzeit verletzt ausfällt, bis zur WM in Russland aber fit sein soll, will Berichten zufolge so schnell wie möglich Paris verlassen. Durch seine Allüren ist er bei seinen PSG-Teamkollegen unten durch, niemand würde ihm eine Träne nachweinen. Wir sind gespannt, ob die Transferrekordsumme von 222 Millionen im Sommer überboten wird...