Austria sehnt Auszug aus Happel-Stadion herbei

Grund dafür ist Austrias im Sommer anstehende Rückkehr in die um 42 Millionen Euro erneuerte Generali Arena. Das Comeback am Verteilerkreis wird von den Favoritnern schon herbeigesehnt, schließlich gab es in der knapp 50.000 Zuschauer fassenden Arena gegen Rapid praktisch keinen Heimvorteil.