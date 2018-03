ORF: Keine Bundesliga, aber GAK & A. Salzburg live

Regionalität ist Trumpf

Fußball werde aber so und so ein Schwerpunkt in der ORF-Sportberichterstattung, wenn auch in teils anderer Form. So setzt der Sender verstärkt auf Regionalität, will etwa Spiele des GAK oder der Salzburger Austria live zeigen. „Außerdem haben wir noch in Vorarlberg ein Spiel in Planung“, so Trost.