Seehofer will Kontrollverlust an Grenze vermeiden

Für den Fall einer neuen Flüchtlingskrise will CSU-Chef Horst Seehofer bereits an der deutschen Grenze über Einreise oder Abweisung von Schutzsuchenden entscheiden. "Ein Kontrollverlust würde mit mir nicht mehr stattfinden, so wie es 2015 war", sagte er am Donnerstag in einem Interview mit der "Abendschau" des Bayerischen Rundfunks.