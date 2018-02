Opernball? „Hätte ich das Geld, würde ich gehen!“

Teil unserer Tradition oder veraltetes Schnöselfest? Am Donnerstagabend ist es wieder so weit: Beim "Ball der Bälle" - dem Wiener Opernball - versammeln sich die Schönen und Reichen des Landes in der Staatsoper zur ausgelassenen Feier. Die Kommunistische Jugend wird dagegen demonstrieren und Richard Lugner kommt mit US-Star Melanie Griffith. krone.at hat die Wienerinnen und Wiener gefragt, was sie vom Opernball halten.