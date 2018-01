In "The Disaster Artist" erweist sich James Franco als guter Regisseur, großartiger Schauspieler und Alchemist. Der Hollywoodstar hat aus der Geschichte von "The Room", einem Meisterwerk der Filmstümperei, einen liebevollen Tribut an Träumer gemacht. Er selbst ist in der Hauptrolle als Tommy Wiseau zu erleben - jenem Mann, der für viele den schlechtesten Film aller Zeiten abgeliefert hat. Natürlich unfreiwillig, war doch ein Meilenstein cineastischen Schaffens sein Ziel. Während das aber nach allen Regeln der Kunst misslang, ist Franco hingegen eine liebevolle und amüsante Auseinandersetzung geglückt, für die er nicht zuletzt mit einem Golden Globe ausgezeichnet wurde.