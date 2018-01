Wie geht man als Mutter zum einen damit um, die eigene Tochter durch ein äußerst grausames Verbrechen verloren zu haben? Und zum anderen mit der Tatsache, dass die ermittelnde Polizei bisher mit keinerlei Ergebnissen den Mord betreffend hat aufwarten können? Die von Frances McDormand in diesem Film verkörperte Hauptdarstellerin Mildred Hayes jedenfalls kommt auf eine recht plakative Idee: Auf drei alten Werbetafeln klagt sie den örtlichen Polizeiboss mit ziemlich deutlichen Worten an. Das unter der Regie von Martin McDonagh entstandene, fast 120 Minuten zählende Drama "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" wartet auch mit Schauspielern wie Sam Rockwell oder Woody Harrelson auf. Vier Golden Globes gab es für die Tragikomödie schon, Anfang März könnte es auch bei den Oscars Preise geben.