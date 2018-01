Tote und Verletzte bei Doppelanschlag in Libyen

Bei einem Doppelanschlag in der ostlibyschen Stadt Benghazi sind am späten Dienstagnachmittag mindestens 27 Menschen getötet und rund 42 verletzt worden. Einige Verletzte befänden sich in einem kritischen Zustand, hieß es aus Krankenhauskreisen. Unter den Opfern befinden sich nach Behördengaben Zivilisten und Sicherheitskräfte.