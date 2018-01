Wie tief kann TV noch werden?

Mit "mehr lokalen Produktionen" und "mehr frischer Ware" wollte PRO 7 ins neue Jahr starten und schickte die Reality-Show "Get the F*ck out of my House" ins Rennen, die erst am Donnerstag wieder für Fremdschämen sorgte. Obwohl als "Big Brother extrem" angekündigt, meinte man, tiefer als sämtliche Nacktshows und Ekelprüfungen könnte ein TV-Format das Niveau nicht mehr senken.