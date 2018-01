Alexander Dworsky (Fritz Karl) ist ein Paradebeispiel der Leistungsgesellschaft: Am Finanzsektor tätig, handelt er mit Agrarprodukten und sieht Nachfragezyklen voraus. Privat ist er glücklich verheiratet, hat einen kleinen Sohn sowie ein modern-unterkühltes Heim. Und doch liegt er in Ruth Maders Dystopie "Life Guidance" eines Tages auf der Couch - desillusioniert, entkräftet, verloren. Das widerspricht aber der nicht näher definierten Weltordnung, die auf die optimale Umsetzung des Lebens zielt. Und so wird Life Guidance samt einem Agenten (Florian Teichtmeister) eingeschaltet, der Alexander wieder optimieren soll.