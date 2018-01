„The Commuter“

Stets die gleiche Zugstrecke, und das seit bereits zehn Jahren: Fast wünscht man dem von Liam Neeson hier verkörperten Pendler ein wenig an Abwechslung. Die kommt allerdings schneller als gedacht. Nicht nur, dass Neesons Leinwandfigur ihren Job als Versicherungsmakler verliert, sie sieht sich auch mit einem äußerst zwielichtigen Angebot konfrontiert: Michael MacCauley, so der Name des Protagonisten, soll im von ihm regelmäßig benutzten Zug eine Person ausfindig machen. Belohnung: eine ganze Menge Geld. Bei diesem Actionthriller handelt es sich um den achten Langfilm des spanischen Regisseurs Jaume Collet-Serra.