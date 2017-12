OÖ: Bürgermeister mit Traktor tödlich verunglückt

Der Bürgermeister von Grünau im Almtal, einer Ortschaft in Oberösterreich, ist am Samstagnachmittag mit seinem Traktor im Wald tödlich verunglückt. Der 66-Jährige war im tiefen Schnee von einer Forststraße abgekommen und rund 30 Meter in einen Graben abgestürzt. Dabei wurde er aus der Fahrerkabine geschleudert und dürfte vom Fahrzeug erdrückt worden sein.