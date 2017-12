Tirol: Lawine reißt Freerider (29) in die Tiefe

Zum Lebensretter ist der Begleiter eines Freeriders am Samstag am Hafelekar bei Innsbruck geworden. Die beiden waren auf Tour, als der 29-Jährige auf etwa 2180 Meter Höhe eine rund 50 Meter breite Lawine auslöste und von den Schneemassen 300 Meter in die Tiefe gerissen wurde. Sein Kamerad konnte ihn ausfindig machen und gerade noch rechtzeitig befreien.