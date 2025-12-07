Vorteilswelt
Alkoholfreier Genuss

Gewinne ein Höllinger Bio-Cocktailsirup-Package

Gewinnspiele
07.12.2025 05:00
(Bild: IMS Hoellinger GmbH)

Dieses Weihnachten wird deine Home-Bar zum Highlight der Festtage und das ganz ohne Alkohol! Mit den Höllinger Bio-Cocktailsirupen Mojito, Limoncello, Berry Royale, Aperitivo und Virgin Tonic zauberst du stilvolle, alkoholfreie Drinks.

Beim gemütlichen Treffen mit Freunden im Advent, beim Weihnachtsessen mit der Familie oder beim Silvester-Countdown verwandeln diese kreativen Sirupe jeden Moment in ein besonderes Geschmackserlebnis. Jeder Sirup bringt seine eigene Note mit: Von fruchtiger Süße über spritzige Frische bis hin zu eleganten Bitter-Aromen.

Genuss ohne Reue
Jede Feier wird so zu einem Genuss für alle Sinne. Überrasche deine Liebsten in diesem Jahr daher mit alkoholfreien Drinks, die genauso festlich und köstlich sind wie klassische Cocktails. Ob als funkelnder Aperitif, erfrischender Longdrink oder kreatives Mixgetränk – deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die Sirupe bieten die perfekte Basis für kreative Drinks, wie den Berry Royale Secco:

Zutaten:
3 cl Höllinger Berry Royale Sirup
⅛ l alkoholfreier Prosecco
Soda Fill Up
Himbeeren
Eiswürfel

Zubereitung
Die Hälfte eines Glases mit Eiswürfeln befüllen. 3cl Berry Royale Sirup und ⅛ l alkoholfreier Prosecco hinzugeben, und das Glas mit Soda auffüllen. Die Zutaten gut umrühren. Anschließend noch eine oder mehrere Himbeeren dazugeben, um den Drink perfekt zu garnieren.

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost eines von vier alkoholfreien Bio-Cocktailsirup-Packages für die Feiertage. Einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 10. Dezember, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für Abonnenten des „Krone“-kocht Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

