Strom direkt von der Sonne

Mit Photovoltaik in Richtung Energieautarkie

Basis für eine Beispielrechnung ist der Stromverbrauch eines durchschnittlichen Haushalts mit vier Personen. Dieser liegt in Österreich bei rund 6000 kWh pro Jahr. Wird eine Photovoltaikanlage ohne Speicher genutzt, reduziert sich der Strombezug aus dem öffentlichen Netz auf etwa 3146 kWh. Mit einem zusätzlichen Speicher sinkt dieser Bedarf sogar auf nur 1528 kWh – also auf rund ein Drittel. Auch Sieglinde K. aus Oberösterreich hat diesen Schritt gesetzt. Sie zeigte sich mit dem gesamten Ablauf sehr zufrieden und empfiehlt das Team weiter: „Alles Liebe euch“, ergänzt sie. Ihre Anlage kombiniet eine 6 kWp-Krone Marie+ mit einem 11 kWh-Krone Sissi+Speicher.