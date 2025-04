„Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII“ im IMAX erleben

„Pink Floyd at Pompeii“ wurde 1971 im leeren Amphitheater der antiken Stadt Pompeji aufgenommen – ein visionäres Filmprojekt, das seiner Zeit weit voraus war. Noch bevor The Dark Side of the Moon zum Welthit wurde, zeigt dieser Film die Band auf dem Höhepunkt ihrer Kreativität. Kein Applaus, keine Ablenkung – nur Musik, Kamera und Atmosphäre.