„Skandalös!“ Ronaldo sorgt für Fassungslosigkeit

Bereits in Minute 6 vergab Cristiano Ronaldo am Sonntagabend in Lissabon einen Elfmeter, scheiterte dabei an Goalie Kasper Schmeichel. „Der nicht wiederzuerkennende Ronaldo verschießt einen skandalösen Elfmeter“, schimpfte die portugiesische Sportzeitung „A Bola“ nach dem schwachen Strafstoß ihres Superstars.