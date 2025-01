Amorim-Statistik desaströs! United am Scheideweg

Die „Red Devils“ verloren gestern auch daheim gegen Brighton, das 1:3 prolongiert die Unform. Während die „Maulwurf-Affäre“ (Aufstellungen und Anweisungen wurden geleaked, es gibt interne Untersuchungen) immer noch für Aufsehen und Kopfschütteln sorgt, macht es die Performance von United nicht besser. In der Tabelle schlitterte man in die absolute Belanglosigkeit, hält nach 22 Spielen bei 26 Punkten. „Heilsbringer“ Ruben Amorim („wir brauchen einfach mehr Konstanz“), der das Traineramt von Erik ten Hag im November übernahm, konnte nur drei seiner elf Partien gewinnen – sechs gingen dagegen verloren. Eine erhoffte Entwicklung sieht wohl anders aus, der Klub befindet sich eher am Scheideweg.