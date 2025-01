Mit Beschwerde gescheitert: DFL muss weiter zahlen

In Bremen ging es nach Angaben der Stadt um Gebühren in der Höhe von mehr als drei Millionen Euro, die der DFL bisher in Rechnung gestellt wurden. Ob andere Bundesländer dem Beispiel der Hansestadt folgen werden, wird sich erst noch zeigen. Sollte sich das Bremer Modell nach der Entscheidung der obersten deutschen Richterinnen und Richter auch in den anderen Bundesländern durchsetzen, kämen auf die Profivereine erhebliche finanzielle Mehrbelastungen zu.