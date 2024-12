Aufsteiger Como verblüfft mit Promis auf Tribüne

Sportlich kämpft Como in der ersten Saison in der Serie A vorerst gegen den Abstieg, auf den Rängen ist der Verein schon jetzt eine noch nie da gewesene Nummer in Italiens Oberhaus. Dank der Schauspieler, die dem Klub in dieser Saison bei Heimspielen die Ehre erwiesen – darunter Oscar-Preisträger Adrien Brody, Hugh Grant, Keira Knightley oder Kate Beckinsale.