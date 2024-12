Gewinnen Sie Tickets für James Blunt in Wien!

Das Konzert in der Wiener Stadthalle am 25. Februar 2025 wird ein besonderes Highlight für alle Fans. Die neu aufgelegte Jubiläumsausgabe des Albums enthält nicht nur eine remasterte Version der Originalsongs, sondern auch bislang unveröffentlichte Demos und Titel aus der Entstehungszeit. Sein aktuelles Studioalbum „Who We Used To Be“ wurde 2023 veröffentlicht und von Kritikern hochgelobt. Doch für seine Fans bleibt „Back To Bedlam“ das Album, das sie immer wieder hören möchten – und James Blunt freut sich, genau das auf der Bühne zu präsentieren. Als Support Act tritt ein weiterer Brite auf: Chesney Hawkes.