„Saustall ausmisten“: 23-Jähriger will Boss werden

Timoshin ist im Internet als „Sneaker-Millionär“ bekannt, der – wie der Name schon sagt - Schuhe verkauft. Mit 14 Jahren hat er damit angefangen, mit 17 war er nach eigenen Angaben bereits Millionär. Jetzt will der 23-Jährige bei seinem Herzensverein in Berlin richtig aufräumen und kandidiert am 17. November für das Amt des Hertha-Präsidenten.