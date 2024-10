Herzinfarkt! Ex-Teamspieler Marokkos (35) tot

Barrada, der auch die französische Staatsbürgerschaft besaß, wurde 1989 in Provins in Frankreich geboren. Der Offensivspieler kickte zu Beginn seiner Karriere unter anderem für die B-Mannschaft von Paris Saint-Germain, ehe er nach Spanien, später nach Abu Dhabi, in die Türkei und nach Katar wechselte.