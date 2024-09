Penny in Ottakring wieder für Einkauf geöffnet

Der rundum erneuerte Penny in Wien Ottakring hat ab sofort wieder als regionaler Nahversorger mit rund 1.900 Produkten auf 720 m2 Verkaufsfläche geöffnet. Damitzieht auch das einzigartige Service-Angebot wieder in der Kreitnergasse 1-3 ein und 7 Arbeitsplätze in der Region werden gesichert.