Penny: Regionale Nahversorgung in Pinkafeld

Heimische Produktvielfalt steckt in Penny

Penny setzt auf hochwertige Produkte der regionalen Eigenmarke „Ich bin Österreich“ mit über 200 Artikeln aus verlässlich heimischer Produktion und im Bio-Segment mit der Eigenmarke „ECHT BIO!“. Das Brot von überwiegend österreichischen Bäcker:innen bäckt PENNY frisch in der Filiale auf. Mit „Food For Future“ hat der Markendiskonter zudem eine vegane Eigenmarke. Das Motto lautet Vielfalt statt Verzicht: Vegane Fleischwurst, Hafermilch oder veganer Käse unterstreichen die Produktvielfalt.