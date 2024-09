Penny bringt Nahversorgung nach Kottingbrunn

Anfang September hat der neue Penny in Kottingbrunn als regionaler Nahversorger mit rund 1.900 Produkten auf über 621 m2 Verkaufsfläche eröffnet. Damit zieht das einzigartige Service-Angebot in der Badnerstraße 1a ein. Der beliebte Diskonter sichert mit der neuen Filiale 10 Arbeitsplätze in der Region.