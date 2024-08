Um beste Versorgung bemüht

Auf gutem Weg

Auch wenn der Landesrat in vielen Bereichen großes Verbesserungspotenzial ortet, so sieht er vielerorts bereits erste Fortschritte: „Wir haben zur Attraktivierung der Jobs im Pflege- und Spitalbereich das bisher höchste Gehaltspaket Österreichs abgeschlossen, erstmals konnte man wieder einen absoluten Anstieg an Pflegepersonal und Ärzten verzeichnen. Das stärkt die Gesundheitsversorgung in Stadt wie am Land. Denn eines ist dem Arzt im Politiker Kornhäusl wichtig: „Egal, wo jemand lebt, die Versorgung darf keinen Unterschied machen.“