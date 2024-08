Tickets für die besten Kabarettstückl gewinnen

Karl Kanitsch, Malarina und Pepi Hopf sorgen für Stimmung

Den Auftakt in den amüsanten September macht Karl Kanitsch am 12. September In Winden mit seinem neuen Programm „Ausn Leben – Best of der letzten 50 Jahre“: Wer nicht mehr, oder noch nicht weiß, was das Besondere am „Linde“-Kaffee war, warum burgenländische Großväter ausschließlich zum Doppler gegriffen haben, wofür die Windräder wirklich da sind oder warum Frauen länger leben als Männer – wer diese Themen humorvoll erörtert haben möchte, ist hier haargenau richtig.