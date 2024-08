Gewinnen Sie Tickets für das große Jubiläumsfest!

So rocken am 27. September (ab 17 Uhr) Paul Pizzera, Edmund, Anna-Sophie, Caroline Athanasiadis und Oimara die Bühne – bei allen Auftritten ist Alle Achtung mit auf der Bühne. „Natürlich haben wir auch an Opus & Friends in den 80ern gedacht. Unser Ziel ist es, einen legendären Abend zu schaffen“, so Stani. Tags darauf steht dann unter dem Motto „Liebe und Krawall“ das große Jubiläumskonzert der Hitlieferanten auf dem Programm – ebenfalls mit unzähligen Gästen: „Wir sind tief berührt, dass so viele Gäste und Freunde sofort zugesagt haben, dabei zu sein“, freut sich Stani auf das große Fest.