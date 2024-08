Penny in Wien Donaustadt bringt Frische zurück

Vielfalt aus heimischer Produktion

Penny bietet über 200 Artikel der regionalen Eigenmarke „Ich bin Österreich“ an. Auch das Brot wird in der Filiale frisch gebacken – vorwiegend aus österreichischer Produktion. Die vegane Eigenmarke „Food For Future“ ergänzt das Sortiment mit Produkten wie veganer Fleischwurst und Hafermilch. „Vielfalt statt Verzicht“ lautet das Motto.