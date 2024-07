14-Jähriger soll ein Moped gestohlen haben

Teenager wurden am Samstag beobachtet, als sie mit einem Moped über einen Geh- und Radweg im Salzburger Stadtteil Lehen fuhren. Das Fahrzeug „parkten“ sie anschließend in einem Gebüsch. Eine Zeugin ging am Tag danach zur Polizei und meldete das verdächtige Verhalten. Nun steht ein 14-Jähriger in Verdacht, das Moped gestohlen zu haben.