Hochwasser im Zillertal: Übung für den Ernstfall

Starke Regenfälle, die zu einem dreihundertjährigen Hochwasser an der Ziller im Zillertal führen, überflutete Keller und gesperrte Straßen nach Murenabgängen. Was in Zeiten des Klimawandels im Sommer leider viel zu oft vorkommt, war dieses Mal nur ein fiktives Szenario – für Übungszwecke.