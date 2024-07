Tiroler Polizei stoppte Raser (15) auf Moped

Beamte der Polizeiinspektion St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) bemerkten am Samstag gegen 13 Uhr einen Mopedfahrer, der am Brauweg mit offenbar überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Die Polizisten wendeten ihren Dienstwagen, fahndeten nach dem Moped und trafen den Lenker, einen 15-jährigen Österreicher, schließlich auf einem Parkplatz in St. Johann an.