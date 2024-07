Penny-Produktvielfalt zu Diskontpreisen

Anfang Juli haben zwei rundum erneuerten Pennys in Wien mit über 600 Quadratmetern wieder als regionale Nahversorger mit rund 1.900 Produkten eröffnet. Damit zieht auch das einzigartige Service-Angebot wieder in die Märzstraße 33 in Rudolfsheim-Fünfhaus sowie Thaliastraße 138 in Ottakring ein.