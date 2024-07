„3 Pecoraros“ in der Burgarena Finkenstein erleben

„Pecoraro & Pecoraro“ wählen ihre Konzerttermine sehr sorgfältig aus. Die Shows, sei es in Wien oder in Vorarlberg, sind stets in kürzester Zeit ausverkauft. 2024 gibt es nun den absoluten Konzerthöhepunkt am 19. Juli. Da gastieren die Pecoraros auf einer der schönsten Open-air-Bühnen Österreichs, nämlich in Finkenstein in Kärnten nahe des mondänen Wörtersees.