Legenden-Tausch bringt bewährtes Duo zusammen

Vor fünf Jahren hatte Güttl seiner Heimat den Rücken gekehrt, um mit Gmunden in der Superliga abzuräumen. 2021 und 2023 holte er mit den „Schwänen“ den Meistertitel, wurde in der Superliga zum „Defensive Player of the Year“ gekürt. Mit 9,8 Punkten, 4 Assits, 3,6 Rebounds und 1,6 Steals pro Spiel ragte der 1,93-m-Guard heraus.