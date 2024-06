Feuer und Farben eines großherzigen Künstlers

Adolf A. Osterider wäre am 18. Juni 100 Jahre alt. Der 2019 verstorbene Künstler war einer der wesentlichen Vertreter der steirischen Nachkriegskunst. In der Neuen Galerie in Graz ist ihm ab 18. 6. eine Ausstellung gewidmet, und zur Eröffnung wird der neue Bildband „weiter schauen“ vorgestellt.