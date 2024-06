„Die Austria hätte heuer schon anklopfen können“

Die WSG Tirol führte er in elf Jahren von der Regionalliga bis in die Bundesliga, am 24. Juni übernimmt Thomas Silberberger Zweitligist Admira mit dem Ziel Aufstieg – zuvor sprach der 51-Jährige noch mit der „Krone“ über Impulse, Trainerfriedhöfe und Wiener Lockrufe.