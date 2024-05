Mit der „Krone“ Metallica in Gold erleben

Gleich zweimal wird das Münchner Olympiastadion an diesem Wochenende erbeben, wenn die Kult-Rocker von Metallica ihren heiß ersehnten „M72“-Tourstart in der deutschen Weißwurstmetropole feiern. Die österreichischen Fans kommen nur wenig später in den Genuss von James Hetfield und Co. Am 1. Juni kommt die Thrash-Metal-Walze aus Kalifornien zum brandneuen „Racino Rocks“.