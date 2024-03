Gewinnen Sie VIP Tickets für „Eisenstadt in Weiss“

Am 7. und 8. Juni verwandelt sich die Fußgängerzone in Eisenstadt zum weißen Shopping- und Party-Hotspot, den zehntausenden Besucher*innen steht ein Eventerlebnis der besonderen Art bevor. Freitags wird bei der langen Einkaufsnacht geshoppt, zahlreiche Aktionen, Gastronomie und Eventbühnen sorgen für Unterhaltung und Sie können als VIP dabei sein! Was sie machen müssen und was Sie sonst noch erwartet erfahren Sie hier.