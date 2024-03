Einen Radurlaub in Kärnten gewinnen

Mitmachen kann wirklich jeder. Entlang der Strecken bieten die „Krone“ und Bärenbikes, die Kärntner E-Bike Manufaktur ein Fahrradservice an. „Schnelle und kleinen Reparaturen sind so vor Ort möglich“, so Christlopher Krenn von Bärenbikes. Und für alle die von weiter weg anreisen, bieten die Tourismusregionen Klagenfurt, Wörthersee und Villach- Faaker See und Ossiacher See sogar eigene Kurzurlaubspakete an.