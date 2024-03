Die Vögel landen beim lustigen Menschenfeind

Gegen starke Konkurrenz durchgesetzt

Schließlich will dieser Doppel-Gewinn etwas heißen, denn das Finale mit insgesamt sechs Teilnehmern war mehr als gut besetzt: Niccolo Loro Ravenni etwa verzauberte das Publikum mit italienischem Charme und dem Willen, ein vorbildlicher „Austriaco“ zu werden. Gerald Markovic wiederum fabulierte sich fabulös durch die Grazer Bezirke und erklärte, warum er eigentlich in keinem von ihnen leben will. Tare spielte gekonnt mit den Klischees zu seiner Herkunft - die Mutter ist aus Schladming, der Vater aus Afrika, da gibt es also doppelt Grund fürs Lachen über Vorurteile. Weilich J. Grossbin wiederum reimte sich gekonnt durch seine Midlife Crisis. Und das Duo Coleija verpackte in seine Songs nicht nur eine humorige Abrechnung mit Alpha-Männern, sondern auch sozialkritische Töne über das Schicksal einer alkoholkranken Mutter.