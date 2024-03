Eine Bühne für den Wunsch nach Veränderung

Projekte auch für junges Publikum

In Kooperation mit Next Liberty und Theater am Ortweinplatz bringt man auch mehrere Projekte für junges Publikum auf die Bühne. Zudem fragt man auch bei jungen Theaterbegeisterten nach, was sie gerne auf der Bühne sehen würden und entwickelt mit ihnen einen „Spielplan der Zukunft“.