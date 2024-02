NÖ-Gemeinde baut „Kindergarten der Zukunft“

In einem Monat ist es so weit: Einer der größten Kindergärten Niederösterreichs wird gebaut. Das nach neuesten Standards gestaltete Gebäude wird auch in der Ausstattungen modernsten Anforderungen gerecht. Notwendig wurde das Projekt, da die Marktgemeinde Hausleiten im Bezirk Korneuburg mit ihren neun Katastralgemeinden einen großen Zuzug - vor allem an Jungfamilien - verzeichnet.