Mehr Steirer am Start! Austria hängt Sturm klar ab

„Frisch, saftig, steirisch“ ist der Slogan der Favoritner: Während Sturm dank seiner erfolgsorientierten internationalen Personalausrichtung (mit den neuen „Premier-League-Waffen“ Jaros und Biereth) mit Luka Maric, Matteo Bignetti, Niklas Geyrhofer, Samuel Stückler und Leon Grgic nur fünf heimische Reservisten im Kader hat, die in dieser Saison zusammen auf 175 Bundesliga-Einsatzminuten kamen, spielen die „Kernöl-Boys“ bei der Austria eine größere Rolle: Mirko Kos ist im Cup die Nummer eins - und das nicht nur wegen der Verletzung von Einser-Goalie Christian Früchtl. Vor sich hat der 26-jährige Mürztaler, der 2012 zur Austria-Jugend stieß, die Ex-Sturm-Spieler Reinhold Ranftl, Moritz Wels und Andreas Gruber, der in der Liga zuletzt in Graz der Siegesschütze beim 1:0 war.