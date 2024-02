Zahl der Wahlberechtigten sorgt für Veränderung

Da sich die Zahl der zu vergebenden Mandate in jeder Gemeinde aus der Zahl der Wahlberechtigten ergibt, kommt es in elf der 119 Gemeinden zu Änderungen. In zehn Kommunen (Bürmoos, Henndorf, Mattsee, Nußdorf, Obertrum, Eben, Kleinarl, Pfarrwerfen, Radstadt und Leogang) gibt es künftig mehr Gemeindevertreter. In St. Michael im Lungau hingegen werden heuer zwei Mandate weniger vergeben. In Summe werden heuer 2.162 Gemeindevertreterinnen und -vertreter gewählt, das sind um 28 mehr als bei der bisher letzten Wahl.