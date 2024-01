Würstelstandstreit: Promi-Spross droht Invalidität

Sechs Ohrfeigen und ein Faustschlag

Was war passiert? Der 21-Jährige kam vom WC, wollte an den Wartenden vorbei, um vorne beim Freund an der Theke seine bestellte Wurst zu holen. Ein örtlicher Gastronom beschimpfte ihn als Drängler, versetzte ihm sechs Schläge mit der flachen Hand und dann einen fatalen letzten Hieb mit der Faust. „Ich bin entsetzt über mich selbst“, seufzte er bei der Vorführung des Zwei-Minuten-Überwachungsvideos. Der Alkohol (mehrere Bier und Gin Tonic) sei keine Erklärung, denn ausgerastet sei er deshalb auch in seiner früheren Zeit als Türsteher nie.