Lokführer gründet Akademie für junge Nachfolger

Den Steuerknüppel für 3000 Tonnen Zuglast in der Hand oder auch Verantwortung für Hunderte Personen: 35 Jahre war er selbst als Lokführer tätig, nach vier Jahren Selbstständigkeit will Roland Reichart sein Know-how nutzen und eine „Eisenbahn-Akademie“ gründen. Der geplante Standort in Gerasdorf bei Wien befindet sich in der Genehmigungsphase.