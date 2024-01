Cobra-Einsatz nach Streit auf Raststätte in Tirol

Mann verletzte sich mit Messer

Der Mann hatte sich in seinem Lkw eingesperrt. „Gegen 16 Uhr konnte er schließlich von den Einsatzkräften dazu gebracht werden, das Fahrzeug selbständig zu verlassen“, so die Exekutive. Er hatte sich aber offensichtlich unmittelbar zuvor selbst ein Messer in die Brust gerammt und musste mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen werden. Der Mann soll in Lebensgefahr schweben. „Zum Vorfall sind derzeit noch weitere Erhebungen im Gange“, erklären die Ermittler.