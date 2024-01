Zellerin zerlegt mit Zug die Schweizer Liga

Viele Teamspielerinnen

„Es wäre im Sinn des Vereins gewesen, gleich in der ersten Liga starten zu dürfen.“ Wohl auch im Sinne der Konkurrenz, mit zahlreichen Nationalspielerinnen in den eigenen Reihen ist diese für Zug doch überschaubar. Da die Konzentration hoch zu halten ist nicht gerade einfach. „Wir haben immer wieder Highlightspiele, versuchen uns immer Ziele zu setzen. Nicht 100 Prozent zu geben, wird nicht akzeptiert“, gibt die 26-Jährige einen Einblick in die Kabine.